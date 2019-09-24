Немецкий специалист получил звание лучшего тренера года по версии ФИФА

В борьбе за награду Клопп опередил двух конкурентов Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Почеттино из "Тоттенхэма".

Награду специалисту вручили на церемонии в Милане.

Заметим, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.