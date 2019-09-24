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ФІФА назвав Мессі найкращим футболістом року

ФІФА назвав Мессі найкращим футболістом року

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. На церемонії The Best FIFA Football Awards 2019, яка проходила в міланському театрі "Ла Скала", президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив ім'я найкращого футболіста за підсумками 2019 року, передає кореспондент УНН.

Нагороду від рук голови ФІФА отримав багаторічний капітан "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Бомбардир виграв дану нагороду в боротьбі із захисником "Ліверпулю" Вірджилом Ван Дейком та форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Примітно, що раніше ФІФА спільно з виданням France Football вручало нагороди за підсумком року спільною нагородою - "Золотим м’ячем", проте з 2017 року вони розділилися. Наразі ФІФА вручає премію The Best, а France Football - "Золотий м’яч".

Зауважимо, що за кількістю виборених нагород The Best і "Золотого м'яча" від France Football Мессі має шість перемог проти п'яти у Роналду.

Нагадаємо, що в 2018 році ФІФА назвало Луку Модріча кращим гравцем світу.

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