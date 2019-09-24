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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109855 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101743 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108929 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119066 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147960 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148428 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 187191 просмотра

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ФИФА назвал Месси лучшим футболистом года

ФИФА назвал Месси лучшим футболистом года

Киев  •  УНН

 • 10841 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На церемонии The Best FIFA Football Awards 2019, которая проходила в миланском театре "Ла Скала", президент ФИФА Джанни Инфантино объявил имя лучшего футболиста по итогам 2019 года, передает корреспондент УНН.

Награду от рук главы ФИФА получил многолетний капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Бомбардир выиграл эту награду в борьбе с защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейка и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Примечательно, что ранее ФИФА совместно с изданием France Football вручало награды по итогам года общей наградой - "Золотым мячом", однако с 2017 года они разделились. Сейчас ФИФА вручает премию The Best, а France Football - "Золотой мяч".

Заметим, что по количеству завоеванных наград The Best и "Золотого мяча" от France Football Месси имеет шесть побед против пяти у Роналду.

Напомним, что в 2018 году ФИФА назвал Луку Модрича лучшим игроком мира.

Украинские Национальные Новости

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