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Ветеранська збірна України з хокею виграла стартову гру турніру Лукашенка

Київ • УНН

 • 10180 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Мінську ветеранська збірна України матчем проти Швейцарії вдало стартувала на Різдвяному турнірі на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Про це повідомляє ФХУ, передає УНН.

"Матч українці почали з закинутої шайби - ще в перші п'ять хвилин у воротах швейцарців відзначився Сергій Варламов. Однак вже через 3 хвилини команда Швейцарії прошила українського голкіпера і зрівняла рахунок на табло", - йдеться у повідомленні.

Знову вийти вперед українці змогли тільки на екваторі поєдинку, коли Сергій Климентьєв з синьої лінії пострілом результативно атакував воротаря суперника. А швейцарці, в свою чергу, як би не намагалися відігратися - ще раз пробити українського голкіпера їм так і не вдалося.

Третій період, як і два перших, українці почали по тому ж сценарію - на цей раз відзначився захисник Андрій Срюбко. А відрив до трьох шайб під кінець зустрічі збільшив Роман Сальников, встановивши остаточний рахунок у матчі – 4:1.

Україна - Швейцарія 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Додамо, що свій наступний матч українці зіграють 4 січня проти команди з Фінляндії.

Як повідомлялося раніше в УНН, визначились півфіналісти Молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Українські Національні Новини

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