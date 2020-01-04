Ветеранская сборная Украины по хоккею выиграла стартовую игру турнира Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Минске ветеранская сборная Украины матчем против Швейцарии удачно стартовала на Рождественском турнире на приз президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает ФХУ, передает УНН.
"Матч украинцы начали с заброшенной шайбы - еще в первые пять минут в воротах швейцарцев отличился Сергей Варламов. Однако уже через 3 минуты команда Швейцарии прошила украинского голкипера и сравняла счет на табло", - сообщает пресслужба.
Вновь выйти вперед украинцы смогли только на экваторе поединка, когда Сергей Климентьев с синей линии выстрелом результативно атаковал вратаря соперника. А швейцарцы, в свою очередь, как бы ни пытались отыграться - еще раз пробить украинского голкипера им так и не удалось.
Третий период, как и два первых, украинцы начали по тому же сценарию - на этот раз отличился защитник Андрей Срюбко. А отрыв до трех шайб под конец встречи увеличил Роман Сальников, установив окончательный счет в матче - 4:1.
Украина - Швейцария 4: 1 (1: 1, 1: 0, 2: 0)
Добавим, что свой следующий матч украинцы сыграют 4 января против команды из Финляндии.
Как сообщалось ранее в УНН, определились полуфиналисты Молодежного чемпионата мира по хоккею.