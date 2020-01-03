Визначились півфіналісти Молодіжного чемпіонату світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Стали відомі учасники та пари півфіналів Молодіжного чемпіонату світу по хокею в елітному дивізіоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Швеції завдала поразки господарям турніру - команді Чехії. Рахунок баталії 5:0.
Канада також пройшла до 1/2 фіналу, обігравши на шляху одноліток з Словаччини – 6:1. Також перемога Росії над Швейцарією (3:1) і фінів над американцями (1:0) вивели ці збірні до півфіналу.
Примітно, що Швеція отримала п'яту підряд звитягу на даному чемпіонаті і не знає гіркоти поразок.
Додамо, півфінальні баталії відбудуться 5 січня.