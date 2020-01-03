Определились полуфиналисты Молодежного чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции нанесла поражение хозяевам турнира - команде Чехии. Счет баталии 5:0.

Канада также прошла в 1/2 финала, обыграв на пути ровесников из Словакии - 6:1. Также победа России над Швейцарией (3:1) и финнов над американцами (1:0) вывели эти сборные в полуфинал.

Примечательно, что Швеция получила пятую подряд победу на данном чемпионате и не знает горечи поражений.

Добавим, полуфинальные баталии состоятся 5 января.