Ветеранам луганського футболу продукти та їжу доставляють додому
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Луганська обласна асоціація футболу підтримала ініціативу УАФ і під час карантину всіляко підтримує ветеранів луганського футболу. Про це інформує пресслжуба Української асоціації футболу, передає УНН.
Зазначається, що голова ЛОАФ Ігор Шопін передав продуктові набори ветеранам футболу області та їхнім сім'ям.
Нагадаємо, Луганська обласна асоціація футболу надає ветеранам луганського футболу невідкладну допомогу та організовує доставку продуктів і ліків їм додому. Також ЛОАФ за потреби здійснює підвіз медичних працівників на роботу.
Раніше в УАФ повідомляли про діяльність Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської, Сумської, Херсонської, Рівненської, Львівської, Полтавської та Волинської обласних асоціацій, Асоціації футболу Автономної республіки Крим, а також Асоціації ветеранів футболу України, які підтримали ініціативу УАФ щодо допомоги в боротьбі з поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, тренери українського футболу та співробітники Асоціації відмовилися від частини своїх зарплат задля направлення коштів на боротьбу з коронавірусом.