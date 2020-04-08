Ветеранам луганского футбола продукты и еду доставляют домой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Луганская областная ассоциация футбола поддержала инициативу УАФ и во время карантина всячески поддерживает ветеранов луганского футбола. Об этом информирует пресс-слжуба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
Отмечается, что глава ЛОАФ Игорь Шопин передал продуктовые наборы ветеранам футбола области и их семьям.
Напомним, Луганская областная ассоциация футбола предоставляет ветеранам луганского футбола неотложную помощь и организует доставку продуктов и лекарств им домой. Также ЛОАФ при необходимости осуществляет подвоз медицинских работников на работу.
Ранее в УАФ сообщали о деятельности Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Ровенской, Львовской, Полтавской и Волынской областных ассоциаций, Ассоциации футбола Автономной республики Крым, а также ассоциации ветеранов футбола Украины, которые поддержали инициативу УАФ о помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, тренеры украинского футбола и сотрудники Ассоциации отказались от части своих зарплат для направления средств на борьбу с коронавирусом.