Ветеранам луганского футбола продукты и еду доставляют домой

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93146 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102042 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104157 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103278 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111532 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100323 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104903 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106563 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131501 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Ветеранам луганского футбола продукты и еду доставляют домой

Ветеранам луганского футбола продукты и еду доставляют домой

Киев  •  УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Луганская областная ассоциация футбола поддержала инициативу УАФ и во время карантина всячески поддерживает ветеранов луганского футбола. Об этом информирует пресс-слжуба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Отмечается, что глава ЛОАФ Игорь Шопин передал продуктовые наборы ветеранам футбола области и их семьям.

Напомним, Луганская областная ассоциация футбола предоставляет ветеранам луганского футбола неотложную помощь и организует доставку продуктов и лекарств им домой. Также ЛОАФ при необходимости осуществляет подвоз медицинских работников на работу.

Ранее в УАФ сообщали о деятельности Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Ровенской, Львовской, Полтавской и Волынской областных ассоциаций, Ассоциации футбола Автономной республики Крым, а также ассоциации ветеранов футбола Украины, которые поддержали инициативу УАФ о помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, тренеры украинского футбола и сотрудники Ассоциации отказались от части своих зарплат для направления средств на борьбу с коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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