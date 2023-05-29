Весняне водопілля для столиці вже минуло - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Рівень води в Дніпрі в межах Києва зменшився ще на 8 сантиметрів і став таким, як до початку повені. Про це УНН інформує з посиланням на КМВА в Telegram.
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"Станом на ранок рівень води річки Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 216 см. Температура води: 19°C. В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля зменшився на 8 см. Теперішня висота води в Дніпрі в межах Києва відповідає показникам до початку повені. Тож фактично весняне водопілля для столиці вже минуло. Аварійних підтоплень зафіксовано не було", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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Водночас, за даними Укргідрометцентру, 26-29 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах: на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).
29-31 травня в західних (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), у північних та Вінницькій областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
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