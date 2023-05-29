Весеннее половодье для столицы уже прошло - КГВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Уровень воды в Днепре в пределах Киева уменьшился еще на 8 сантиметров и стал таким, как до начала наводнения. Об этом УНН информирует со ссылкой на КГВА в Telegram.

Цитата

"По состоянию на утро уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 216 см. Температура воды: 19°C. По сравнению с прошлым днем, уровень половодья уменьшился на 8 см. Нынешняя высота воды в Днепре в пределах Киева соответствует показателям до начала наводнения. Поэтому фактически весеннее половодье для столицы уже прошло. Аварийных подтоплений зафиксировано не было", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Дополнение

В то же время, по данным Укргидрометцентра, 26-29 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в отдельных населенных пунктах: на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (II уровень опасности - оранжевый).

29-31 мая в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), в северных и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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