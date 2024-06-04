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Весна в Києві цього року стала третьою з найтепліших за понад 140 років

Весна в Києві цього року стала третьою з найтепліших за понад 140 років

Київ • УНН

 • 24523 перегляди

Весна цього року в Києві стала третьою за теплотою з 1881 року, середня температура становила +11,3°C, що на 1,9°C вище середнього багаторічного показника, і було побито 15 денних температурних рекордів, в основному в квітні.

Весна цього року в Києві стала третьою з найтепліших з 1881 року, середня температура була на 1,9°C вище середнього багаторічного показника, і було побито 15 денних температурних рекордів, в основному в квітні, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середня температура повітря за сезон у Києві становила +11,3ºС, що на 1,9ºС вище за середні багаторічні значення.

Цьогорічна весна стала третьою найтеплішою з 1881 року спостережень у столиці, найбільше позитивне відхилення мав квітень – 2,8°С

- повідомили в обсерваторії.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів добової температури повітря, більшість з них – 13 – у квітні.

Найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,8°С, а найтепліше – 22 травня, коли максимальна температура підвищилась до +28,0 °С.

Кількість опадів у столиці за весну склала 148 мм, що становить 101% кліматичної норми.

По Україні очікується до 33° тепла та грози, місцями град і шквали - синоптики04.06.24, 08:59 • 29163 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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