Весна в Києві цього року стала третьою з найтепліших за понад 140 років
Київ • УНН
Весна цього року в Києві стала третьою за теплотою з 1881 року, середня температура становила +11,3°C, що на 1,9°C вище середнього багаторічного показника, і було побито 15 денних температурних рекордів, в основному в квітні.
Весна цього року в Києві стала третьою з найтепліших з 1881 року, середня температура була на 1,9°C вище середнього багаторічного показника, і було побито 15 денних температурних рекордів, в основному в квітні, повідомили у вівторок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середня температура повітря за сезон у Києві становила +11,3ºС, що на 1,9ºС вище за середні багаторічні значення.
Цьогорічна весна стала третьою найтеплішою з 1881 року спостережень у столиці, найбільше позитивне відхилення мав квітень – 2,8°С
За весняний сезон у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів добової температури повітря, більшість з них – 13 – у квітні.
Найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,8°С, а найтепліше – 22 травня, коли максимальна температура підвищилась до +28,0 °С.
Кількість опадів у столиці за весну склала 148 мм, що становить 101% кліматичної норми.
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