Весна в Киеве в этом году стала третьей из самых теплых за более чем 140 лет

Весна этого года в Киеве стала третьей из самых теплых с 1881 года, средняя температура была на 1,9°C выше среднего многолетнего показателя, и было побито 15 дневных температурных рекордов, в основном в апреле, сообщили во вторник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, средняя температура воздуха за сезон в Киеве составляла +11,3 ºС, что на 1,9 ºС выше средних многолетних значений.

Нынешняя весна стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений в столице, наибольшее положительное отклонение имел апрель - 2,8°С - сообщили в обсерватории.

За весенний сезон в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов суточной температуры воздуха, большинство из них – 13 – в апреле.

Холоднее всего было 8 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,8°с, а теплее всего – 22 мая, когда максимальная температура повысилась до +28,0 °с.

Количество осадков в столице за весну составило 148 мм, что составляет 101% климатической нормы.

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