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Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК і визнання Вірастюка обраним нардепом

Київ • УНН

 • 27744 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Верховний Суд задовольнив вимоги позовної заяви від кандидата від “За майбутнє” Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії щодо скасування протоколу ЦВК від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України у 87-му окрузі та визнання кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом. Про це повідомив адвокат Анатолій Попов, який представляє інтереси кандидата у депутати Олександра Шевченка у Facebook, передає УНН.

Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК і визнання Вірастюка обраним нардепом

Цитата

“Верховний суд також задовольнив вимоги позовної заяви й скасував протокол ЦВК. Тепер тільки залишилася Велика Палата Верховного Суду. Розгляд 27 травня о 12:00 год”, — повідомив Попов.

Що було раніше

23 травня 2021 року Верховний Суд за позовом кандидата від “За майбутнє” Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України у 87-му окрузі та визнання кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом.

Контекст

Після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області, які відбулися ще 28 березня, політичні сили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

Після цього ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Виявили розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях, де визнали недійсними результати.

Водночас, ОПОРА вказувала, що робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК. Згодом ОПОРА заявила про “недотримання в ОВО № 87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення”.

ЦВК 22 квітня ухвалила протокол, яким було встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі № 87. 1 травня Велика палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії ЦВК й скасувала протокол. Таким чином Велика Палата частково задовольнила скаргу Олександра Шевченка.

5 травня ЦВК під час засідання встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу № 87. Та пообіцяли опрацювати питання, щоб ухвалити найбільше зважене рішення, щоб результати виборів у 87-му окрузі були встановлені.

А постановою від 19 травня ЦВК, “враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного Суду”, визнала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій, визнавши кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом.

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