Верховный Суд снова отменил протокол ЦИК и признание Вирастюка избранным нардепом

Цитата

“Верховный суд также удовлетворил требования искового заявления и отменил протокол ЦИК. Теперь только осталась Большая Палата Верховного Суда. Рассмотрение 27 мая в 12:00 часов”, — сообщил Попов.

Что было раньше

23 мая 2021 года Верховный Суд по иску кандидата от “За будущее” Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в 87-м округе и признании кандидата от “Слуги народа” Василия Вирастюка избранным депутатом.

Контекст

После довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области, которые состоялись еще 28 марта, политические силы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе “застрял” на 67%, после чего народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область прояснить ситуацию.

После этого ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. Обнаружили различия в количестве бюллетеней на 6 участках, где признали недействительными результаты.

В то же время, ОПОРА указывала, что работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК. Впоследствии ОПОРА заявила о “несоблюдение в ОВО № 87 на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления”.

ЦИК 22 апреля приняла протокол, которым было установлены результаты выборов и признан Василий Вирастюк победителем в округе № 87. 1 мая Большая палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия ЦИК и отменил протокол. Таким образом Большая Палата частично удовлетворила жалобу Александра Шевченко.

5 мая ЦИК во время заседания установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по округу № 87. И пообещала проработать вопрос, чтобы принять наиболее взвешенное решение, чтобы результаты выборов в 87-м округе были установлены.

А постановлением от 19 мая ЦИК, “учитывая решение судов и позицию Палаты Верховного Суда”, признала недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий, признав кандидата от “Слуги народа” Василия Вирастюка избранным депутатом.