Верховний Суд визнав законність дій НАБУ, щодо анулювання договору "Черкасиобленерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви ПАТ “Азот” про перегляд за виключними обставинами та скасуванні судового рішення про анулювання договору переведення боргу, укладеного з ПАТ “Черкасиобленерго”, передає УНН з посиланням на повідомлення НАБУ.
Таке рішення ВС ухвалив 27 серпня 2019, текст якого став відомий 5 вересня.
За згаданим договором, ПАТ “Черкасиобленерго” втратило право вимагати від ПАТ “Азот” сплати коштів за продану електроенергію на суму понад 47 млн грн. Однак, за ініціативи Національного бюро договір визнано недійсним ще у березні 2017 року, чим створено передумови для отримання обленерго зазначених коштів.
У повідомленні вказано, що: “Перегляд судового рішення ПАТ „Азот“ ініціювало у зв’язку з ухваленням Конституційним Судом України рішення про визнання неконституційним п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону України „Про Національне антикорупційне бюро України“, яке позбавило Національне бюро ефективного інструмента у боротьбі з корупційними схемами на держпідприємствах та поставило під загрозу судові рішення, якими вже було визнано недійсними угоди на суму 6,39 млрд грн”.
Проте Верховний Суд зазначив, що таке рішення КСУ не є підставою для скасування вже ухвалених судових рішень у справі за позовом НАБУ.
“Таким чином Верховний Суд підтвердив законність дій Національного бюро у боротьбі з протиправним позбавленням держави значних активів шляхом укладення незаконних угод та забезпечив захист інтересів держави від неправомірних дій певних осіб”, — додали у НАБУ.
Як повідомляв УНН, НАБУ запланувало ще вчора передати до Вищого антикорсуду перші справи.