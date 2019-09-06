Верховный Суд признал законность действий НАБУ, об аннулировании договора "Черкассыоблэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления ОАО “Азот” о пересмотре по исключительными обстоятельствами и отмене судебного решения об аннулировании договора перевода долга, заключенного с ОАО “Черкассыоблэнерго”, передает УНН со ссылкой на сообщение НАБУ.
Такое решение ВС принял 27 августа 2019 года, текст которого стал известный 5 сентября.
По упомянутым договором, ОАО “Черкассыоблэнерго” потеряло право требовать от ОАО “Азот” уплаты средств за проданную электроэнергию на сумму более 47 млн грн. Однако, по инициативе Национального бюро договор признан недействительным еще в марте 2017 года, чем созданы предпосылки для получения облэнерго указанных средств.
В сообщении указано, что: “Пересмотр судебного решения ПАО „Азот“ инициировало в связи с принятием Конституционным Судом Украины решения о признании неконституционным п. 13 ч. 1 ст. 17 Закона Украины „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“, которое лишило Национальное бюро эффективного инструмента в борьбе с коррупционными схемами на госпредприятиях и поставило под угрозу судебные решения, которыми уже были признаны недействительными сделки на сумму 6,39 млрд грн”.
Однако Верховный Суд отметил, что такое решение КСУ не является основанием для отмены уже принятых судебных решений по делу по иску НАБУ.
“Таким образом Верховный Суд подтвердил законность действий Национального бюро по борьбе с противоправным лишением государства значительных активов путем заключения незаконных соглашений и обеспечил защиту интересов государства от неправомерных действий определенных лиц”, — добавили в НАБУ.
Как сообщал УНН, НАБУ запланировало еще вчера передать в Высший антикорсуд первые дела.