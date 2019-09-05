НАБУ планує вже сьогодні передати до Вищого антикорсуду перші справи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро України планує вже сьогодні передати до Вищого антикорупційного суду перші справи. Про це заявив директор НАБУ журналістам в Києві після брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми, сподіваюсь, почнемо здавати перші документи в Вищий антикорупційний суд і, як раз, побачимо, як ми будемо працювати. Зараз на стадії завершення розслідування справа заступника міністра екології, зараз буде передаватись, і ряд інших”, — зазначив Ситник.
За його словами, терміни розгляду перших справ будуть залежати від того, наскільки швидко сторона захисту буде знайомитись з матеріалами справи.
Нагадаємо, за попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких майже 200 — це корупційні справи.