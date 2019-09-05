До ВАКС повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень – Танасевич

КИЇВ. 5 вересня. УНН. За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких майже 200 — це корупційні справи. Про це заявила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич під час прес-брифінг, передає кореспондент УНН.