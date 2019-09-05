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До ВАКС повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень – Танасевич

До ВАКС повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень – Танасевич

Київ • УНН

 • 10755 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких майже 200 — це корупційні справи. Про це заявила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич під час прес-брифінг, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні, 5 вересня 2019 року ми розпочинаємо нашу діяльність... За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 це ті по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом САП”, — сказала Танасевич.

За її словами, зборами судів було обрано слідчих судів в кількості шести осіб, на стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотримуванням прав та свобод людини.

“Сформовано в першій інстанції сім колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті, в апеляційній палаті функціонуватимуть чотири колегії, які здійснюватимуть апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції”, — розповіла Танасевич.

Нагадаємо, Вищий Антикорупцій суд буде здійснювати правосуддя в Києві в будівлях на вул. Хрещатик, Хрестовому провулку та Проспекті Перемоги.

Як повідомляв УНН, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення зміни до Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” (щодо початку роботи суду).

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