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Верховний Суд відмовив у перегляді справи судді-колядника Зварича

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу скандального судді Ігоря Зварича, котрий оскаржував ухвалу Київського апеляційного суду від 19 травня 2020 року щодо повернення йому заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду міста Києва від 30 березня 2012 року, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Верховного Суду.

Верховний Суд відмовив у перегляді справи судді-колядника Зварича

"31 серпня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу Ігоря Зварича, котрий оскаржував ухвалу Київського апеляційного суду від 19 травня 2020 року щодо повернення йому заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду міста Києва від 30 березня 2012 року. Останнім судовим рішенням апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського районного суду міста Києва від 19 вересня 2011 року щодо І. Зварича", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 30 березня 2012 року вирок Оболонського районного суду міста Києва від 19 вересня 2011 року щодо засудження, зокрема, І. Зварича до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді та посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в державних установах, строком на три роки з конфіскацією всього майна, що перебуває у його власності, був залишений без зміни.

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Повний текст постанови ККС ВС у справі № 1-50/2011 (провадження № 51-2829км20) буде проголошено 4 вересня 2020 року о 10:00.

Нагадаємо, кримінальну справу щодо Зварича було порушено у грудні 2008 року – він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. Зварич переховувався, однак його було затримано у березні 2009 року. 20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва ухвалив вирок у справі І.Зварича. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах. Сам суддя запевняв, що ці гроші "засіяли колядники".

У в’язниці він написав книги “Mein Kampf in Ukraine”, “Суддя комуніст” і “Суддя націоналіст”.

Завдяки закону “Савченко” Зварич вийшов достроково у 2016 році.

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