Верховный Суд отказал в пересмотре дела судьи-колядника Зварича

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11965 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73406 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107631 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179680 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183469 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390882 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226264 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500959 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349434 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230446 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21353 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46890 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15750 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15342 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16058 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142904 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130881 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219338 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390882 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500960 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11965 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38520 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38225 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45800 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75762 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Верховный Суд отказал в пересмотре дела судьи-колядника Зварича

Киев • УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу скандального судьи Игоря Зварича, который оспаривал постановление Киевского апелляционного суда от 19 мая 2020 года о возврате ему заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Апелляционного суда города Киева от 30 марта 2012 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховного Суда.

Верховный Суд отказал в пересмотре дела судьи-колядника Зварича

"31 августа 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу Игоря Зварича, который оспаривал постановление Киевского апелляционного суда от 19 мая 2020 года о возврате ему заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Апелляционного суда города Киева от 30 марта 2012 года. Последним судебным решением апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского районного суда города Киева от 19 сентября 2011 года в отношении И. Зварича", - говорится в сообщении.

Напомним, постановлением Апелляционного суда города Киева от 30 марта 2012 года приговор Оболонского районного суда города Киева от 19 сентября 2011 года по осуждению, в частности, И. Зварича к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на три года с конфискацией всего имущества, находящегося в его собственности, был оставлен без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-судье Игорю Зваричу отказали в условно-досрочном освобождении

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 1-50 / 2011 (производства № 51-2829км20) будет объявлен 4 сентября 2020 года в 10:00.

Напомним, уголовное дело в отношении Зварыча было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. Зварыч скрывался, но был задержан в марте 2009 года. 20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу Зварича. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах. Сам судья уверял, что эти деньги "засеяли колядники".

В тюрьме он написал книги "Mein Kampf in Ukraine", "Судья коммунист" и "Судья националист".

Благодаря закону "Савченко" Зварыч вышел досрочно в 2016 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23