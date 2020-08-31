Верховный Суд отказал в пересмотре дела судьи-колядника Зварича

"31 августа 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу Игоря Зварича, который оспаривал постановление Киевского апелляционного суда от 19 мая 2020 года о возврате ему заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Апелляционного суда города Киева от 30 марта 2012 года. Последним судебным решением апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского районного суда города Киева от 19 сентября 2011 года в отношении И. Зварича", - говорится в сообщении.

Напомним, постановлением Апелляционного суда города Киева от 30 марта 2012 года приговор Оболонского районного суда города Киева от 19 сентября 2011 года по осуждению, в частности, И. Зварича к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на три года с конфискацией всего имущества, находящегося в его собственности, был оставлен без изменения.

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Полный текст постановления ККС ВС по делу № 1-50 / 2011 (производства № 51-2829км20) будет объявлен 4 сентября 2020 года в 10:00.

Напомним, уголовное дело в отношении Зварыча было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. Зварыч скрывался, но был задержан в марте 2009 года. 20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу Зварича. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах. Сам судья уверял, что эти деньги "засеяли колядники".

В тюрьме он написал книги "Mein Kampf in Ukraine", "Судья коммунист" и "Судья националист".

Благодаря закону "Савченко" Зварыч вышел досрочно в 2016 году.