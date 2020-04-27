Верховний Суд відклав розгляд спору Суркісів і "Привату"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховний Суд відклав розгляд справи за позовом сім’ї Суркісів в справі націоналізації “Приватбанку” нібито через тиск ЗМІ, передає УНН з посиланням на “Дзеркало тижня”.
За інформацією із залу суду, судді Великої палати планують звернутися до Офісу Генерального прокурора і Вищої ради правосуддя з повідомленнями про тиск на суд, зазначає видання.
“Велика палата Верховного суду через тиск в ЗМІ в понеділок відклала розгляд касаційної скарги Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів і „Приватбанку“ (Київ) на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім’ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов’язаними з „Приватбанком“ особами і визнання недійсними договорів обміну їх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн”, — повідомив журналістам представник суду.
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Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів намагаються в суді довести, що не є пов’язаними особами з ексвласниками “Приватбанку”.
Наслідки розгляду цього процесу масштабніше, ніж здається на перший погляд, підкреслюють в НБУ.
За словами юридичного представника “Привата” Андрія Пожидаєва, від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації “Приватбанку”. Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду “справи Суркісів”.