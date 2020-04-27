Верховный Суд отложил рассмотрение спора Суркисов и "Привата"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховный Суд отложил рассмотрение дела по иску семьи Суркисов в деле национализации “Приватбанка” якобы из-за давления СМИ, передает УНН со ссылкой на “Зеркало недели”.
По информации из зала суда, судьи Большой палаты планируют обратиться в Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия с сообщениями о давлении на суд, отмечает издание.
“Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и „Приватбанка“ (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с „Приватбанком“ лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн”, — сообщил журналистам представитель суда.
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Напомним, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными лицами с экс-владельцами “Приватбанка” .
Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд, подчеркивают в НБУ.
По словам юридического представителя “Привата” Андрея Пожидаева, от этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации “Приватбанка”. Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения “дела Суркисов”.