Верховний суд Бразилії зобов’язав експрезидента Болсонару дати свідчення щодо січневих заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Суддя Верховного суду Бразилії зобов’язав експрезидента Болсонару дати свідчення щодо січневих заворушень. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
У п'ятницю суддя Верховного суду наказав екс-президенту Бразилії Жаїру Болсонару постати перед поліцією для допиту у зв'язку із вторгненням його прихильників у президентський палац, Конгрес та Верховний суд 8 січня.
Суддя постановив, що Болсонару повинен з'явитися до федеральної поліції протягом 10 днів, щоб відповісти на запитання щодо звинувачень у підбурюванні бунтівників, які закликали до відставки президента Луїса Інасіо Лула да Сілви, який переміг Болсонару на минулорічних виборах.
Цитата
"Я задовольняю прохання генеральної прокуратури та визначаю, що федеральна поліція повинна взяти свідчення Жаїра Мессіаса Болсонару протягом 10 днів", — написав суддя Верховного суду у рішенні, отриманому AFP.
Доповнення
У жовтні минулого року Лула да Сілва став новим президентом Бразилії, випередивши за кількістю голосів чинного на той момент главу держави Жаїра Болсонару. Офіційно, Лула да Сілва очолив Бразилію 1 січня цього року.
8 січня тисячі прихильників Болсонару штурмували зали влади в Бразиліа, громили офіси, псували твори мистецтва та закликали військових втрутитися, щоб усунути новообраного Президента Бразилії.