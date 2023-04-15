Верховный суд Бразилии обязал экс-президента Болсонару дать показания по январским беспорядкам

Детали

В пятницу судья Верховного суда приказал экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару предстать перед полицией для допроса в связи с вторжением его сторонников в президентский дворец, Конгресс и Верховный суд 8 января.

Судья постановил, что Болсонару должен явиться в федеральную полицию в течение 10 дней, чтобы ответить на вопросы относительно обвинений в подстрекательстве мятежников, которые призывали к отставке президента Луиса Инасио Лула да Силвы, который победил Болсонару на прошлогодних выборах.

Цитата

"Я удовлетворяю просьбу генеральной прокуратуры и определяю, что федеральная полиция должна взять показания Жаира Мессиаса Болсонару в течение 10 дней", — написал судья Верховного суда в решении, полученном AFP.

Дополнение

В октябре прошлого года Лула да Силва стал новым президентом Бразилии, опередив по количеству голосов действующего на тот момент главу государства Жаира Болсонару. Официально, Лула да Силва возглавил Бразилию 1 января этого года.

8 января тысячи сторонников Болсонару штурмовали залы власти в Бразилиа, громили офисы, портили произведения искусства и призывали военных вмешаться, чтобы устранить новоизбранного Президента Бразилии.