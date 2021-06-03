Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську

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“Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі”, — сказано в заяві ВР.

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Рада також закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, “зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян Білорусі”, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань, сказано в тексті документу.

Також Верховна Рада підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США, у тому числі щодо припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.

“Верховна Рада України також повністю підтримує дії Уряду України, який з метою забезпечення безпеки цивільної авіації та суспільства одним з перших серед європейських держав запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року та посилив „повітряні санкції“ щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року”, — йдеться в заяві.

Постановою передбачено доручити Голові ВР забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви Організації Об’єднаних Націй, Європейській Комісії, Європейському Парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську національним урядам і парламентам держав світу.

Контекст

У Мінську 23 травня примусово посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, на якому були білоруський опозиційний журналіст Роман Протасєвіч і його дівчина — росіянка Софія Сапега.



Так, диспетчери повідомили, що літак замінований. Мінськ підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. В результаті чого Протасєвіча затримали.



Після цього Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.



Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Бєлавіа” до свого авіапростору і аеропортів. Рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси “Бєлавіа” в або з Білорусі.



При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.