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Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг приняла постановление о заявлении парламента относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске. Решение поддержало 280 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске

Цитата

“Верховная Рада Украины решительно осуждает действия власти Республики Беларусь о принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси”, — говорится в заявлении ВР.

Детали

Рада также призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, “остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей граждан Беларуси”, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами, говорится в тексте документа.

Также Верховная Рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

“Верховная Рада Украины также полностью поддерживает действия Правительства Украины, который с целью обеспечения безопасности гражданской авиации и общества одним из первых среди европейских государств ввел запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 года и усилил „воздушные санкции“ в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года”, — говорится в заявлении.

Постановлением предусмотрено поручить Председателю ВР обеспечить безотлагательное направление текста Заявления Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске национальным правительствам и парламентам государств мира.

Контекст

В Минске 23 мая принудительно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором были белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега.

Так, диспетчеры сообщили, что самолет заминирован. Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. В результате чего Протасевича задержали.

После этого Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусском авиаперевозчику “Белавиа” к своему авиапространству и аэропортам. Решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы “Белавиа” в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

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