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Верещук засудила напад на автобус під Харковом: ніхто в країні не має права на подібні вчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У четвер, 27 серпня, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми. Нардеп і кандидат на пост мера столиці Ірина Верещук не пов’язує напад з початком політичного сезону, та наголошує, що це кричуще порушення закону, за яке винні мають бути покарані. Про це вона сказала в інтерв’ю "Politeka Online", передає УНН.

Верещук засудила напад на автобус під Харковом: ніхто в країні не має права на подібні вчинки

"Я не думаю, що це початок нового політичного сезону, але точно знаю, що це порушення закону, кричуще порушення закону, яке має бути розслідуване, і головне, доведено до логічного завершення. Винні мають бути покарані.

…Ми розуміємо, що це - злочин, на нього до речі вже відреагував президент Зеленський, і я також, як і решта депутатів Верховної ради від фракції "Слуга Народу", долучилася до спільної заяви, яку ми робимо, і знову ж таки, готова її повторити. Це беззаконня, і ніхто в цій країні не має права на такі дії", - прокоментувала Верещук.

Нардеп зауважила, що у соціальних мережах є ті, хто підтримують напад на людей в автобусі. Але такі дії мають бути засуджені суспільством.

"Добре подумайте, люди, які зараз допомагають в такий спосіб ультраправим, ультралівим, будь-якому угрупуванню, почути чи відчути, що їм це можна, то завтра це торкнеться ваших дітей, ваших жінок, ваших сестер, ваших дочок. Добре думайте, це величезна відповідальність - нас як політиків, звичайно, влада, все, що буде від нас залежно, ми зробимо, але ось той суспільний осуд, суспільна нетерпимість до таких речей, має бути абсолютом, це (напад, - ред.) має бути 100% засуджено", - сказала Верещук.

Також Верещук нагадала, що такі випадки стрілянини серед білого дня трапляються не вперше. Вона нагадала про випадок у Броварах, про напади на журналістів. Політик зауважила, що такі речі неприйнятні для цивілізованого та організованого суспільства.

Як писав УНН, за напад на автобус під Харковом, 12 підозрюваним вже обрали запобіжний захід. Також з'явилися нові затримані.

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