Верещук осудила нападение на автобус под Харьковом: никто в стране не имеет права на подобные поступки

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11962 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73403 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107629 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179676 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183466 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390877 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226262 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500956 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349434 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230445 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21353 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46890 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15750 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15342 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16058 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142902 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130878 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219333 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390877 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500956 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11962 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38517 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38222 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45797 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75759 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Верещук осудила нападение на автобус под Харьковом: никто в стране не имеет права на подобные поступки

Киев • УНН

 • 12201 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В четверг, 27 августа, на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми. Нардеп и кандидат на пост мэра столицы Ирина Верещук не связывает нападение с началом политического сезона, и подчеркивает, что это вопиющее нарушение закона, за которое виновные должны быть наказаны. Об этом она сказала в интервью "Politeka Online", передает УНН.

Верещук осудила нападение на автобус под Харьковом: никто в стране не имеет права на подобные поступки

"Я не думаю, что это начало нового политического сезона, но точно знаю, что это нарушение закона, вопиющее нарушение закона, которое должно быть расследовано, и главное, доведено до логического завершения. Виновные должны быть наказаны.

...Мы понимаем, что это - преступление, на него кстати уже отреагировал президент Зеленский, и я также, как и остальные депутаты Верховной рады от фракции "Слуга Народа", присоединилась к совместному заявлению, которое мы делаем, и опять же, готова его повторить. Это беспредел, и никто в этой стране не имеет права на такие действия", - прокомментировала Верещук.

Нардеп отметила, что в социальных сетях есть те, кто поддерживают нападение на людей в автобусе. Но такие действия должны быть осуждены обществом.

"Подумайте, люди, которые сейчас помогают таким образом ультраправым, ультралевым, любой группировке, услышать или почувствовать, что им это можно, то завтра это коснется ваших детей, ваших жен, ваших сестер, ваших дочерей. Хорошо думайте, это огромная ответственность - нас как политиков, конечно, власть, все, что будет от нас зависить, мы сделаем, но вот то общественное осуждение, общественная нетерпимость к таким вещам, должно быть абсолютом, это (нападение, - ред.) должно быть 100% осуждено", - сказала Верещук.

Также Верещук напомнила, что такие случаи стрельбы среди бела дня случаются не впервые. Она напомнила о случае в Броварах, о нападениях на журналистов. Политик отметила, что такие вещи неприемлемы для цивилизованного и организованного общества.

Как писал УНН, за нападение на автобус под Харьковом, 12 подозреваемым уже избрана мера пресечения. Также появились новые задержанные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23