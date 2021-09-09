Верещук запропонувала штрафувати депутатів за бійки у Раді

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“Мають бути парламентські санкції. Як, до прикладу, у французькому чи в польському парламенті. І мова не лише про позбавлення права голосу чи виступу нардепа на п’ять пленарних днів. Мова про штрафи, які будуть більш корисною санкцією, на мою думку”, — сказала вона.

Щоб карати депутатів штрафами треба внести зміни до чинного законодавства, продовжила Верещук.

“Ми, як депутати, повинні мати внутрішній компас, який би не дозволяв так себе поводити. Українці, обираючи нас до парламенту, очікували, що ми будемо висококваліфікованими, освіченими і моральними. Тому треба законом передбачити введення відповідних штрафів. А зібрані кошти хай ідуть на підтримку, до прикладу, дітей-сиріт”, — резюмувала вона.

Контекст

Сьогодні під куполом Верховної Ради відбулася бійка.

Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко вирішив силою перервати виступ з трибуни позафракційного нардепа Гео Лероса. Тепер регламентний комітет Верховної Ради чекає звернення фракції, щоб усунути депутатів від засідань