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Верещук предложила штрафовать депутатов за драки в Раде

Верещук предложила штрафовать депутатов за драки в Раде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. За драки в стенах Верховной Рады народные депутаты должны платить штрафы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член фракции “Слуга народа”, нардеп Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Должны быть парламентские санкции. Как, к примеру, во французском или в польском парламенте. И речь не только о лишении права голоса или выступления нардепа на пять пленарных дней. Речь о штрафах, которые будут более полезной санкцией, по моему мнению”, — сказала она.

Чтобы наказывать депутатов штрафами надо внести изменения в действующее законодательство, продолжила Верещук.

“Мы, как депутаты, должны иметь внутренний компас, который бы не позволял так себя вести. Украинцы, выбирая нас в парламент, ожидали, что мы будем высококвалифицированными, образованными и нравственными. Поэтому надо законом предусмотреть введение соответствующих штрафов. А собранные средства пусть идут на поддержку, к примеру, детей-сирот”, — резюмировала она.

Контекст

Сегодня под куполом Верховной Рады произошла потасовка.

Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко решил силой прервать выступление с трибуны внефракционного нардепа Гео Лероса. Теперь регламентный комитет Верховной Рады ждет обращения фракции, чтобы устранить депутатов от заседаний

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