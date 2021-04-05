Верещук: шлях України до НАТО пролягає через Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна повинна прискорити розвиток військової інфраструктури українського Чорноморського узбережжя та його сумісність із силами НАТО. Про це у своєму Facebook написала член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат Ірина Верещук, передає УНН.
Верещук розповіла, що займалася проблематикою НАТО та Чорноморського регіону ще до депутатства, в рамках Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень. І в осяжному майбутньому північне узбережжя Чорного моря буде зоною геополітичних зіткнень, переконана вона.
"Разом із західним світом ми протистоїмо Росії. Геополітична важливість нашого Чорноморського узбережжя буде зростати в міру загострення відносин між Заходом та Росією в Європі, на Балканах, на Близькому Сході та в Закавказзі. Тому нам варто прискорено розвивати військову інфраструктуру нашого Чорноморського узбережжя та його сумісність із силами НАТО: військово-морську інфраструктуру, протиповітряні, протиракетні та протикорабельні системи", - пише Верещук.
Окремо Україна має збільшити кількість офіцерів ВМС, які проходять підготовку в країнах НАТО, вважає нардеп.
"І насамперед - у Великій Британії. Бо поряд із США, саме англійці є найкращими вчителями у протистоянні Росії в Чорному морі", - пише Верещук.
Нардеп переконана, що роль вітчизняного Чорноморського узбережжя як платформи геополітичного стримування Росії може стати важливим фактором у реалізації українського євроатлантичного курсу.
"І в поверненні Криму", - резюмувала Верещук.
Доповнення
Наприкінці лютого Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.