Верещук: шлях України до НАТО пролягає через Чорне море

Верещук розповіла, що займалася проблематикою НАТО та Чорноморського регіону ще до депутатства, в рамках Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень. І в осяжному майбутньому північне узбережжя Чорного моря буде зоною геополітичних зіткнень, переконана вона.

"Разом із західним світом ми протистоїмо Росії. Геополітична важливість нашого Чорноморського узбережжя буде зростати в міру загострення відносин між Заходом та Росією в Європі, на Балканах, на Близькому Сході та в Закавказзі. Тому нам варто прискорено розвивати військову інфраструктуру нашого Чорноморського узбережжя та його сумісність із силами НАТО: військово-морську інфраструктуру, протиповітряні, протиракетні та протикорабельні системи", - пише Верещук.

Окремо Україна має збільшити кількість офіцерів ВМС, які проходять підготовку в країнах НАТО, вважає нардеп.

"І насамперед - у Великій Британії. Бо поряд із США, саме англійці є найкращими вчителями у протистоянні Росії в Чорному морі", - пише Верещук.

Нардеп переконана, що роль вітчизняного Чорноморського узбережжя як платформи геополітичного стримування Росії може стати важливим фактором у реалізації українського євроатлантичного курсу.

"І в поверненні Криму", - резюмувала Верещук.

Доповнення

Наприкінці лютого Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.



