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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51394 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Верещук: путь Украины в НАТО лежит через Черное море

Верещук: путь Украины в НАТО лежит через Черное море

Киев  •  УНН

 • 12657 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина должна ускорить развитие военной инфраструктуры украинского Черноморского побережья и его совместимость с силами НАТО. Об этом в своем Facebook написала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук рассказала, что занималась проблематикой НАТО и Черноморского региона еще до депутатства, в рамках Центра Балтийско-Черноморских исследований. И в обозримом будущем северное побережье Черного моря будет зоной геополитических столкновений, убеждена она.

"Вместе с западным миром мы противостоим России. Геополитическая важность нашего Черноморского побережья будет расти по мере обострения отношений между Западом и Россией в Европе, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Закавказье. Поэтому нам стоит ускоренно развивать военную инфраструктуру нашего Черноморского побережья и его совместимость с силами НАТО: военно-морскую инфраструктуру, противовоздушные, противоракетные и противокорабельные системы", - пишет Верещук.

Отдельно Украина должна увеличить количество офицеров ВМС, которые проходят подготовку в странах НАТО, считает нардеп.

"И прежде всего - в Великобритании. Ибо наряду с США, именно англичане являются лучшими учителями в противостоянии России в Черном море", - пишет Верещук.

Нардеп убеждена, что роль отечественного Черноморского побережья как платформы геополитического сдерживания России может стать важным фактором в реализации украинского евроатлантического курса.

"И в возвращении Крыма", - резюмировала Верещук.

Дополнение

В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленський обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что ближайшей целью Украины является ПДЧ НАТО.

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