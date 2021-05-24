Верещук: санкції ЄС можуть загнати Лукашенка в орбіту Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів спрогнозувала долю президента Білорусі Олександра Лукашенка після “аварійної посадки” літака, на борту якого перебував засновник Nexta Роман Протасевич, передає УНН.
Вона зазначила, що санкції ЄС проти Лукашенка можуть наблизити його до президента РФ Володимира Путіна.
Цитата:
“У будь-якому випадку, ця ситуація вигідна Кремлю, бо якщо будуть санкції і буде тиск — а вони, очевидно, будуть, бо це неприпустима ситуація, — Лукашенко буде змушений дрейфувати все ближче і ближче до Кремля як до єдиного рятівного острівця. А це нам точно невигідно, але демократія і принципи, звичайно, превалюють”, — прокоментувала вона.
У контексті
Польща вимагає нових санкцій ЄС проти Білорусі через “аварійну посадку” літака у Мінську.