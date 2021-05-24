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Верещук: санкції ЄС можуть загнати Лукашенка в орбіту Кремля

Київ • УНН

 • 7952 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів спрогнозувала долю президента Білорусі Олександра Лукашенка після “аварійної посадки” літака, на борту якого перебував засновник Nexta Роман Протасевич, передає УНН.

Верещук: санкції ЄС можуть загнати Лукашенка в орбіту Кремля

Вона зазначила, що санкції ЄС проти Лукашенка можуть наблизити його до президента РФ Володимира Путіна.

Цитата:

“У будь-якому випадку, ця ситуація вигідна Кремлю, бо якщо будуть санкції і буде тиск — а вони, очевидно, будуть, бо це неприпустима ситуація, — Лукашенко буде змушений дрейфувати все ближче і ближче до Кремля як до єдиного рятівного острівця. А це нам точно невигідно, але демократія і принципи, звичайно, превалюють”, — прокоментувала вона.

У контексті

Польща вимагає нових санкцій ЄС проти Білорусі через “аварійну посадку” літака у Мінську.

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