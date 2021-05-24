Верещук: санкции ЕС могут загнать Лукашенко в орбиту Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов спрогнозировала судьбу президента Беларуси Александра Лукашенко после "аварийной посадки" самолета, на борту которого находился основатель Nexta Роман Протасевич, передает УНН.
Она отметила, что санкции ЕС против Лукашенко могут приблизить его к президенту РФ Владимиру Путину.
Цитата:
"В любом случае, эта ситуация выгодна Кремлю, потому что если будут санкции и будет давление - а они, очевидно, будут, потому что это недопустимая ситуация, - Лукашенко будет вынужден дрейфовать все ближе и ближе к Кремлю как к единственному спасительному островку. А это нам точно невыгодно, но демократия и принципы, конечно, превалируют", - прокомментировала она.
В контексте
Польша требует новых санкций ЕС против Беларуси за "аварийную посадку" самолета в Минске.