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Верещук: санкции ЕС могут загнать Лукашенко в орбиту Кремля

Киев • УНН

 • 7952 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов спрогнозировала судьбу президента Беларуси Александра Лукашенко после "аварийной посадки" самолета, на борту которого находился основатель Nexta Роман Протасевич, передает УНН.

Верещук: санкции ЕС могут загнать Лукашенко в орбиту Кремля

Она отметила, что санкции ЕС против Лукашенко могут приблизить его к президенту РФ Владимиру Путину.

Цитата:

"В любом случае, эта ситуация выгодна Кремлю, потому что если будут санкции и будет давление - а они, очевидно, будут, потому что это недопустимая ситуация, - Лукашенко будет вынужден дрейфовать все ближе и ближе к Кремлю как к единственному спасительному островку. А это нам точно невыгодно, но демократия и принципы, конечно, превалируют", - прокомментировала она.

В контексте

Польша требует новых санкций ЕС против Беларуси за "аварийную посадку" самолета в Минске.

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