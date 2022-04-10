Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 9 квітня

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Крім цього, вдалося звільнити захоплені раніше російськими окупантами автобуси та евакуювати ними 529 жителів Мелітополя.

Російські війська відмовилися пропустити автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара за попередньо узгодженим маршрутом. Вони повернулися в Запоріжжя і завтра знову намагатимуться дістатися до зазначених міст для евакуації наших громадян.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 578 осіб.

Нагадаємо

Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 12 військових та 14 цивільних.