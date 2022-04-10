Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 9 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За 9 квітня було евакуйовано 4 532 людини. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації в Запоріжжі доїхали 3425 осіб. З них - 192 маріупольця і 3233 жителі міст Запорізької області. Про це у Telegram повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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Крім цього, вдалося звільнити захоплені раніше російськими окупантами автобуси та евакуювати ними 529 жителів Мелітополя.
Російські війська відмовилися пропустити автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара за попередньо узгодженим маршрутом. Вони повернулися в Запоріжжя і завтра знову намагатимуться дістатися до зазначених міст для евакуації наших громадян.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 578 осіб.
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