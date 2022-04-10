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Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за 9 апреля

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. За 9 апреля было эвакуировано 4 532 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них - 192 мариупольца и 3233 жителя городов Запорожской области. Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за 9 апреля

Детали

Кроме этого, удалось освободить захваченные ранее российскими оккупантами автобусы и эвакуировать ними 529 жителей Мелитополя.

Российские войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.

Напомним 

Состоялся третий обмен пленными: домой возвращаются 12 военных и 14 гражданских.

Украинские Национальные Новости

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