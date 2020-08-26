Верещук розповіла про план змін для Києва: "П'ять років - п'ять кроків"

"У мене є план під назвою "П'ять років - п'ять кроків". Це п'ять цілком конкретних міських проектів, у яких будуть чіткі дедлайни і відповідальні за виконання. Це проекти, які я реалізую протягом моєї каденції", - сказала вона.

У зазначені п'ять проектів Верещук входять реконструкція Бортницької станції аерації, будівництво сміттєпереробного заводу, будівництво малої об'їзної дороги, будівництво мережі перехоплюючих парковок на в'їздах в місто, а також будівництво соціального житла.

"Бортницька станція аерації потрібна не тільки киянам. Повірте, це потрібно державі Україна, щоб продемонструвати нашим партнерам з Японії, що ми вміємо працювати. Якщо ми потиснули руки, ми повинні виконати всі взяті на себе зобов'язання. Це нам дасть ще більше коштів, ще більше можливостей. Зараз в світі все працює на довірі: ми домовилися, ми виконали, йдемо далі", - зазначила політик.

Нагадаємо, що в 2015 році уряд України домовився з Японією про кредит на 1 млрд доларів на пільгових умовах. До 2017 року розроблялася проектна документація реконструкції Бортницької станції. Починаючи з 2017 року щорічно київська влада повідомляє про початок технічних робіт, але генеральний підрядник й досі не визначений, а роботи з реконструкції так і не почалися.

Як писав УНН, у лідерах майбутніх мерських перегонів в столиці, за даними букмекерів, сьогодні перебувають Кличко та Верещук.

А усі експерти в один голос говорять про неминучість другого туру.