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Верещук рассказала о плане изменений для Киева: "Пять лет - пять шагов"

Киев • УНН

 • 13412 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат на пост столичного мэра Ирина Верещук рассказала о плане для Киева, который предусматривает пять основных шагов. Об этом она заявила в программе "Максимум" на телеканале "НАШ", передает УНН.

Верещук рассказала о плане изменений для Киева: "Пять лет - пять шагов"

"У меня есть план под названием "Пять лет - пять шагов". Это пять вполне конкретных городских проектов, в которых будут четкие дедлайны и ответственные за исполнение. Это проекты, которые я реализую в течение моей каденции", - сказала она.

В указанные пять проектов Верещук входят реконструкция Бортнической станции аэрации, строительство мусороперерабатывающего завода, строительство малой объездной дороги, строительство сети перехватывающих парковок на въездах в город, а также строительство социального жилья.

"Бортническая станция аэрации нужна не только киевлянам. Поверьте, это нужно государству Украина, чтобы продемонстрировать нашим партнерам из Японии, мы умеем работать. Если мы пожали руки, мы должны выполнить все взятые на себя обязательства. Это нам даст еще больше еще больше возможностей. Сейчас в мире все работает на доверии: мы договорились, мы выполнили, идем дальше", - отметила политик.

Напомним, что в 2015 году правительство Украины договорилось с Японией о кредите на 1 млрд долларов на льготных условиях. До 2017 года разрабатывалась проектная документация реконструкции Бортнической станции. Начиная с 2017 года ежегодно киевская власть сообщает о начале технических работ, но генеральный подрядчик до сих пор не определен, а работы по реконструкции так и не начались.

Как писал УНН, в лидерах будущих мэрских выборов в столице, по данным букмекеров, сегодня находятся Кличко и Верещук.

А все эксперты в один голос говорят о неизбежности второго тура.

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