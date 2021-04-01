Верещук: Росія має сісти за стіл перемовин як сторона конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони, народний депутат Ірина Верещук заявила, що міжнародна спільнота має допомогти Україні змусити Росію сісти за стіл перемовин як сторону конфлікту, про це вона заявила в ефірі одного із телеканалів передає УНН.
Цитата:
"Росія не визнає себе стороною конфлікту і в ТКГ всіляко демонструє свою непоступливість. Розповідає на міжнародному рівні про те, що в нас громадянський конфлікт. Звичайно, тут без наших партнерів та союзників не обійтися", - прокоментувала вона.
Росія має визнати, що вона є стороною конфлікту - тільки так можна розв'язати проблемні питання за столом перемовин, додає нардеп.
"Поглиблення санкцій, а також припинення добудови "Північного потоку - 2" мали б бути тим вагомим чинником, інструментом тиску, де міжнародна спільнота мала б сказати своє слово і допомогти Україні, щоб Росія сіла за стіл перемовин як сторона конфлікту", - резюмувала Верещук.
Доповнення
Раніше Верещук звинуватила Росію у провокаціях під час перемовного процесу.