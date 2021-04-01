Верещук: Росія має сісти за стіл перемовин як сторона конфлікту

Цитата:

"Росія не визнає себе стороною конфлікту і в ТКГ всіляко демонструє свою непоступливість. Розповідає на міжнародному рівні про те, що в нас громадянський конфлікт. Звичайно, тут без наших партнерів та союзників не обійтися", - прокоментувала вона.

Росія має визнати, що вона є стороною конфлікту - тільки так можна розв'язати проблемні питання за столом перемовин, додає нардеп.

"Поглиблення санкцій, а також припинення добудови "Північного потоку - 2" мали б бути тим вагомим чинником, інструментом тиску, де міжнародна спільнота мала б сказати своє слово і допомогти Україні, щоб Росія сіла за стіл перемовин як сторона конфлікту", - резюмувала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук звинуватила Росію у провокаціях під час перемовного процесу.