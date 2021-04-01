Верещук: Россия должна сесть за стол переговоров как сторона конфликта

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"Россия не признает себя стороной конфликта и в ТКГ всячески демонстрирует свою неуступчивость. Рассказывает на международном уровне о том, что у нас гражданский конфликт. Конечно, здесь без наших партнеров и союзников не обойтись", - прокомментировала она.

Россия должна признать, что она является стороной конфликта - только так можно решить проблемные вопросы за столом переговоров, добавляет нардеп.

"Углубление санкций, а также прекращение достройки "Северного потока - 2" должны быть тем весомым фактором, инструментом давления, где международное сообщество должно сказать свое слово и помочь Украине, чтобы Россия села за стол переговоров как сторона конфликта", - резюмировала Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук обвинила Россию в провокациях во время переговорного процесса.