Верещук прокоментувала можливе повернення Волкера на посаду спецпредставника США з питань України

Так, Верещук наголосила на професіоналізмі Волкера.

"Він не був найгіршим спецпредставником, він точно розуміє що потрібно, і як потрібно", - сказала вона.

Додамо, що Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.