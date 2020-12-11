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Верещук прокоментувала можливе повернення Волкера на посаду спецпредставника США з питань України

Верещук прокоментувала можливе повернення Волкера на посаду спецпредставника США з питань України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала можливе повернення Курта Волкера на посаду Спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, зазначивши, що це не гірший варіант. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Так, Верещук наголосила на професіоналізмі Волкера.

"Він не був найгіршим спецпредставником, він точно розуміє що потрібно, і як потрібно", - сказала вона.

Додамо, що Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.

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