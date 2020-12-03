Верещук оцінила шанси захоплення України Угорщиною

Вона уточнила, що конфлікт типовий, і подібне трапляється не вперше.

"Коротко факти: місцеві депутати на Закарпатті співали угорський гімн, СБУ провела обшуки в місцевих угорських організаціях, відбулась маленька дипломатична сутичка, заяви про угорський сепаратизм, заяви про утиски угорської громади. В принципі, все більш-менш типово і не вперше", - пише нардеп.

За її словами, конфлікт містить певні ознаки сепаратизму. Однак реальних утисків на адресу угорської громади не має.

"Чому ж, час від часу, виникають такі ситуації та напруження у двосторонніх відносинах? Це потрібно певним політичним силам за межами України. Чи можливо, щоб Угорщина забрала у нас частину нашої території? Абсолютно неможливо, і керівництво Угорщини це чудово розуміє. Цього просто ніколи не буде. Свою землю ми нікому не віддамо", - коментує нардеп.

Верещук закликала обидві сторони конфлікту до політкоректної поведінки.

"Нашим силовикам – працювати з повагою до нашої угорської громади, враховувати чутливі моменти. Нашим громадянам угорського походження – уникати дій, які можуть виглядати як неповага до територіальної цілісності України. Бо зрештою, багато поганих речей починаються з неповаги та багато добрих речей починаються з поваги", - резюмувала вона.

Нагадаємо, у відносинах України та Угорщини виник конфлікт. Його причиною стало те, що нещодавно обрані місцеві депутати на Закарпатті заспівали гімн Угорщини після прийняття присяги. Тепер цей епізод розслідує СБУ. Тим часом парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує заслухати представників відомства щодо ситуації на Закарпатті.