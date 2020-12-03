Верещук оценила шансы захвата Украины Венгрией

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала ситуацию на Закарпатье, где во время торжественной сессии одной из ОТО местные депутаты исполнили гимн Венгрии, передает УНН со ссылкой на сообщение Верещук в Facebook, передает УНН.

Она уточнила, что конфликт типичный, и подобное случается не впервые.

"Коротко факты: местные депутаты на Закарпатье пели венгерский гимн, СБУ провела обыски в местных венгерских организациях, состоялась маленькая дипломатическая схватка, заявления о венгерском сепаратизме, заявления о притеснениях венгерской общины. В принципе, все более-менее типично и не впервые", - пишет нардеп.

По ее словам, конфликт содержит определенные признаки сепаратизма. Однако реальных притеснений в адрес венгерской общины нет.

"Почему же, время от времени, возникают такие ситуации и напряжение в двусторонних отношениях? Это нужно определенным политическим силам за пределами Украины. Возможно ли, чтобы Венгрия забрала у нас часть нашей территории? Абсолютно невозможно, и руководство Венгрии это прекрасно понимает. Этого просто никогда не будет. Свою землю мы никому не отдадим", - комментирует нардеп.

Верещук призвала обе стороны конфликта к политкорректному поведению.

"Нашим силовикам - работать с уважением к нашей венгерской общине, учитывать чувствительные моменты. Нашим гражданам венгерского происхождения - избегать действий, которые могут выглядеть как неуважение к территориальной целостности Украины. Потому что в конце концов, много плохих вещей начинается с неуважения и много хороших вещей начинается с уважения", - резюмировала она.

Напомним, в отношениях Украины и Венгрии возник конфликт. Его причиной стало то, что недавно избранные местные депутаты на Закарпатье спели гимн Венгрии после принятия присяги. Теперь этот эпизод расследует СБУ. Между тем парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует заслушать представителей ведомства относительно ситуации на Закарпатье.

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