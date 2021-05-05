Верещук оцінила шанси Ляшка стати міністром охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Малоймовірно, що санітарний лікар Віктор Ляшко зможе стати міністром охорони здоров‘я. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.
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“У нас таке питання не стоїть і не обговорювалось”, — сказала вона.
Також Верещук прокоментувала ймовірність відставки міністра охорони здоров‘я Максима Степанова.
“Попросту відставка заради відставки — звичайно ні”, — додала нардеп.
Доповнення
Раніше питання відставки Степанова спростували в ОП.