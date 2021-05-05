Верещук оцінила шанси Ляшка стати міністром охорони здоров’я

КИЇВ. 5 травня. УНН. Малоймовірно, що санітарний лікар Віктор Ляшко зможе стати міністром охорони здоров‘я. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.