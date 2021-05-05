Верещук оценила шансы Ляшко стать министром здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Маловероятно, что санитарный врач Виктор Ляшко сможет стать министром здравоохранения. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.
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"У нас такой вопрос не стоит и не обсуждался", - сказала она.
Также Верещук прокомментировала вероятность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
"Попросту отставка ради отставки - конечно нет", - добавила нардеп.
Дополнение
Ранее вопрос отставки Степанова опровергли в ОП.