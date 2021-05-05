Верещук оценила шансы Ляшко стать министром здравоохранения

Цитата

"У нас такой вопрос не стоит и не обсуждался", - сказала она.

Также Верещук прокомментировала вероятность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

"Попросту отставка ради отставки - конечно нет", - добавила нардеп.

Дополнение

Ранее вопрос отставки Степанова опровергли в ОП.