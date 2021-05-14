Верещук: Міноборони має покращити умови зберігання боєприпасів на військових складах

Протягом 2014-2018 рр. на українських складах боєприпасів сталася низка вибухів, нагадала Верещук.

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“Балаклея, Ічня, Калинівка та інші. То були не тільки багатомільярдні втрати, а і удар по нашій обороноздатності. Слідство не завершено. Версій декілька: ворожа диверсія, халатність, спроба приховати попередні недостачі”, — пише нардеп.

В 2018 було розпочато спеціальну будівельну програму з укріплення арсеналів для забезпечення їх живучості та вибухопожежобезпеки, продовжила Верещук.

“Спочатку йшлося про три арсенали. Вже витрачено більше одного мільярда гривень”, — інформує нардеп.

В листопаді 2019 Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах, нагадує Верещук. Про стан виконання указу звітував учора (13 травня, — ред.) Головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко, додає нардеп.

“Серед іншого, дізнались, що на двох арсеналах роботи не ведуться через проблеми з підрядниками: якісь суди, заборгованості, кримінальні справи і таке інше. Одним словом, проблеми неспівзмірні та неспівставні з питаннями національної безпеки та обороноздатності воюючої країни”, — пише вона.

Верещук констатувала, що попри минулі вибухи на військових складах, та попри указ Президента, роботи на двох арсеналах не ведуться.

“Комітет обов’язково зробить всі належні формальні кроки з цього приводу. Але, для економії часу, звертаюсь до керівництва Міноборони: зробіть щось з цим, запустіть роботи з укріплення арсеналів”, — резюмувала вона.

Раніше Верещук заявила, що українці мають визначити долю Донбасу.