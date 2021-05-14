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Верещук: Минобороны должно улучшить условия хранения боеприпасов на военных складах

Киев • УНН

 • 12218 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство обороны должно разобраться с состоянием технического укрепления складов огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом в своем Facebook написала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

Верещук: Минобороны должно улучшить условия хранения боеприпасов на военных складах

В течение 2014-2018 гг. на украинских складах боеприпасов произошел ряд взрывов, напомнила Верещук.

Цитата

“Балаклея, Ичня, Козелец и другие. Это были не только многомиллиардные потери, а и удар по нашей обороноспособности. Следствие не завершено. Версий несколько: вражеская диверсия, халатность, попытка скрыть предыдущие недостачи”, — пишет нардеп.

В 2018 году была начата специальная строительная программа по укреплению арсеналов для обеспечения их живучести и взрывопожаробезопасности, продолжила Верещук.

“Сначала речь шла о трех арсеналах. Уже потрачено более одного миллиарда гривен”, — информирует нардеп.

В ноябре 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал указ по улучшению условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах, напоминает Верещук. О состоянии выполнения указа отчитывался вчера (13 мая, — ред.) главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко, добавляет нардеп.

“Среди прочего, узнали, что на двух арсеналах работы не ведутся из-за проблем с подрядчиками: какие-то суды, задолженности, уголовные дела и так далее. Одним словом, проблемы несоимеримы и несопоставимы с вопросами национальной безопасности и обороноспособности воюющей страны”, — пишет она.

Верещук констатировала, что несмотря на прошлые взрывы на военных складах, и несмотря на указ Президента, работы на двух арсеналах не ведутся.

“Комитет обязательно сделает все надлежащие формальные шаги по этому поводу. Но, для экономии времени, обращаюсь к руководству Минобороны: сделайте что-то с этим, запустите работы по укреплению арсеналов”, — резюмировала она.

Ранее Верещук заявила, что украинцы должны определить судьбу Донбасса.

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