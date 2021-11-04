Верещук: ми будемо робити все, щоб реінтеграція була не на папері, а на ділі

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"Я всі дні після того, коли вирішила піти на цю посаду, зустрічаюся з внутрішньо переміщеними особами, з нашими адвокатами, які захищають політв'язнів в Криму. Наразі я збираю всю інформацію.

Також, ми вже зустрічалися з керівництвом Луганської області, вже окреслили проблемні питання. І я щиро сподіваюсь, що нам вдасться поїхати туди з прем’єром та з депутатами. І зробити все, щоб реінтеграція була не на папері, а на ділі", - сказала вона.

Додамо

Віце-прем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що гуманітарна складова - надважлива для реінтеграції тимчасово окупованих територій.