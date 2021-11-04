Верещук: мы будем делать все, чтобы реинтеграция была не на бумаге, а на деле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сделает все, чтобы ускорить и упростить процесс реинтеграции Донбасса. Об этом во время брифинга журналистам заявила вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.
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"Я все дни после того, когда решила пойти на эту должность, встречаюсь с внутренне перемещенными лицами, с нашими адвокатами, которые защищают политзаключенных в Крыму. Сейчас я собираю всю информацию.
Также, мы уже встречались с руководством Луганской области, уже обозначили проблемные вопросы. И я искренне надеюсь, что нам удастся поехать туда с премьером и с депутатами. И сделать все, чтобы реинтеграция была не на бумаге, а на деле", - сказала она.
Добавим
Вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что гуманитарная составляющая - сверхважная для реинтеграции временно оккупированных территорий.