Верещук: мы будем делать все, чтобы реинтеграция была не на бумаге, а на деле

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"Я все дни после того, когда решила пойти на эту должность, встречаюсь с внутренне перемещенными лицами, с нашими адвокатами, которые защищают политзаключенных в Крыму. Сейчас я собираю всю информацию.

Также, мы уже встречались с руководством Луганской области, уже обозначили проблемные вопросы. И я искренне надеюсь, что нам удастся поехать туда с премьером и с депутатами. И сделать все, чтобы реинтеграция была не на бумаге, а на деле", - сказала она.

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Вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что гуманитарная составляющая - сверхважная для реинтеграции временно оккупированных территорий.